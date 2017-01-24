Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde'de bir fabrikanın çatısında onarım yapan çatı ile vinç arasına sıkıştığı öğrenildi. Ağır yaralanan M.E.'nin mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
OSB'de feci iş kazası
24.01.2017 - 15:48 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 15:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
Etiketler : osb,kayseri,haberler,
440913 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440913.aspx
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