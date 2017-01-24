Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde'de bir fabrikanın çatısında onarım yapan çatı ile vinç arasına sıkıştığı öğrenildi. Ağır yaralanan M.E.'nin mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.