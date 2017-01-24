Yıldız Güngör Kısaparmak, Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.
Fatih Kısaparmak'ın acı günü
24.01.2017 - 16:00 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Halk Müziği Sanatçısı Fatih Kısaparmak’ın annesi Yıldız Güngör Kısaparmak hayatını kaybetti.
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