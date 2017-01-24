Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, geçici eğitim merkezlerinde görevli Suriyeli öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimin ikincisi başladı. Reyhanlı'daki 13 okulda verilen eğitimlere bin 850 Suriyeli öğretmen katıldı. İlçedeki geçici eğitim merkezilerinde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin daha iyi eğitim alması amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim programının 11 gün süreceği belirtildi. Hizmet içi eğitiminin ilki, eğitim döneminin başında bin 741 Suriyeli öğretmenin katılımıyla yapılmıştı.