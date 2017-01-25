Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılması planlanan sabah 09.00 seferinin saat 10.00'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Yine Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den saat 11.00 seferleri yapılamayacak.
Ada seferlerine fırtına engeli
25.01.2017 - 10:05 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Etiketler : çanakkale,ada,ada seferleri,hava durumu,
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