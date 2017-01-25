Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Toptepe köyü Camili mezrası yol güzergahına bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, güvenlik kuvvetlerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
25.01.2017 - 13:46 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ta teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirildi.
Etiketler : şırnak,haberler,Şırnak Valiliği,
441209 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/441209.aspx
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