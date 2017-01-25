Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Toptepe köyü Camili mezrası yol güzergahına bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, güvenlik kuvvetlerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. 