Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Rümeysa Melek E., önceki sabah ayrıldığı evine tekrar geri dönmeyince iki gündür haber alamadıkları kızlarının durumundan endişe eden ailesi, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp müracaatında bulunmuştu. Acılı aile, Rümeysa Melek’i görenleri 115 Polis İmdat veya en yakın polis birimine bilgi vermelerini talep etmişti. İl genelinde her yerde aranan Rümeysa Melek E., bugün sabah saatlerinde bulunarak ilesine teslim edildi.