Kartal Dr. Lütfi Kırdar eğitim ve Araştırma Hastanesi  başhekimlik binasına gelen F.E,   bağırarak  silahla binanın duvarlarına doğru ateş açtı.  Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri  şüpheliyi gözaltına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, başhekimlik binasının  duvarlarına 16 mermi isabet ettiği belirlendi. 


Gözaltına alınan şüpheli F.E'nin polis ekiplerince hastaneden  çıkarıldığı sırada "Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz." şeklinde bağırdığı  duyuldu. Bu arada, hastanedeki güvenlik görevlileri görüntü almaya çalışan  basın mensuplarını müdahale etti.