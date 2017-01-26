Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi Mezarlık görevlisi, kaza yapmış 01 ERG 36 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir, çevresinde ise 2 kişiye ait ceset gördü. Vatandaşın bildirmesi üzerine olay yerinde inceleme yapan polis, cesetlerin dün gece evlerine gitmeyen ve sabah kayıp başvurusu yapılan oto tamircisi Ufuk Altun, üniversite öğrencisi Eser Binen ve Refik Bingül'e ait olduğunu tespit etti. Polis olay yerini güvenlik şeridi ile çevirip inceleme başlatarak uzun namlulu silah ve tabancadan çıkan yaklaşık 30 adet kovanı tek tek topladı. Polis olay yeri ve yakınında en ince ayrıntıyı bile atlamadan tek tek inceleme yaptı.



Yakınlar olay yerine alınmadı

Öte yandan öldürülen 3 kişinin yakını haber alır almaz mezarlığa geldi. Polis, yakınların olay yerine girmesine izin vermedi. Öldürülen 3 kişinin yakınları güvenlik şeridinin arkasında gözyaşlarına boğuldu. Cenazeler incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.

