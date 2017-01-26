Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasının içinde duvarlara silahla ateş açan kişi güvenlik kameralarına yansıdı.
Kartal Hastanesi'nde silahlı şahsın ateş açma anı kamerada
26.01.2017 - 16:02 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasının içinde duvarlara silahla ateş açan kişi güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler : kartal,lütfi kırdar hastanesi,
441560 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/441560.aspx
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