Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgedeki karayollarında dün sabah etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma yüzünden çok sayıda kaza meydana geldi. Bu kazalarda yaralanan 10 kişi, Aksaray Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aksaray-Ankara karayolunun 10. kilometresinde kar ve buzlanma dolayısıyla iki tır kayarak yolu kapattı. Çekicilerin yardımıyla trafiğe yeniden açılan karayolunun kapalı kaldığı yaklaşık bir saatte uzun araç kuyruğu oluştu.

Aracıyla bir kazaya karışan sürücü Onur Başdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolun buzlu olması nedeniyle sıkıntı yaşandığını söyledi.

Şereflikoçhisar ilçesinden Aksaray'a gitmeye çalışırken kaza yaptığını belirten Başdemir, "Önümde ilerleyen araç buzlanma nedeniyle kaydı. Ben de yavaş olmama rağmen duramadım ve refüje çarptım." dedi.

Karayolları ekiplerinin tuzlama ve yol açma çalışması yaptığı güzergahlarda, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.