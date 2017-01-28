Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Nedim K. girdiği bunalım sonucu Hindioğlu Mahallesi Hasırcı Sokak'taki ikametinde intihar etti. Gencin yakınları eve geldiğinde durumu polise bildirdi. Nedim K.'nın cesedi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.