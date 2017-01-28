Edinilen bilgiye göre, Nedim K. girdiği bunalım sonucu Hindioğlu Mahallesi Hasırcı Sokak'taki ikametinde intihar etti. Gencin yakınları eve geldiğinde durumu polise bildirdi. Nedim K.'nın cesedi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
18 yaşındaki genç intihar etti
28.01.2017 - 10:04 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 10:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te 18 yaşındaki bir genç intihar etti.
Etiketler : kilis,intihar,haberler,
442004 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442004.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER