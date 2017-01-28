Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, arkadaşıyla babasının balık çiftliğinde buluşan İlker İngenç (18), tüfekle arkadaşı Recep Tayyip A. ile şakalaşmaya başladı. Recep Tayyip A. boş zannettiği tüfeğin tetiğine basınca silahın ateş olması sonucu İngenç başı ve vücudundan vuruldu. Yakınları tarafından Karasu İlçe Hastanesine kaldırılan İngenç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Recep Tayyip A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.