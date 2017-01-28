Kasım Özdemir (17), Rumkale yakınlarındaki yamaçta koyun otlatırken yaklaşık 50 metre yüksekten düştü. Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.