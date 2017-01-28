Kasım Özdemir (17), Rumkale yakınlarındaki yamaçta koyun otlatırken yaklaşık 50 metre yüksekten düştü. Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Koyun otlatırken yamaçtan düşen çoban öldü
28.01.2017 - 15:21 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 15:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, koyun otlatırken yamaçtan düşen çoban hayatını kaybetti.
Etiketler : gaziantep,çoban,haberler,
442108 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442108.aspx
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