Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede 3 gündür aralıksız devam eden ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışı, bir halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu. Ölü ya da yaralının olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldiği belirtildi.