İlçede 3 gündür aralıksız devam eden ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışı, bir halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu. Ölü ya da yaralının olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Kar, halı sahanın çatısını çökertti
28.01.2017 - 15:42 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’un Hasköy ilçesinde yoğun kar yağışına dayanamayan halı sahanın çatışı çöktü.
Etiketler : kar,halı saha,haberler,
442115 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442115.aspx
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