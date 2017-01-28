Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anamur ilçe Jandarma ekipleri, iki ayrı noktaya eş zamanlı operasyonda toplam 2 buçuk kilo esrar ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Anamur İlçe Jandarma ekiplerinin uzman köpek desteği ile yaptığı operasyonda Malaklar Mahallesi'nde M.Y 'nin evinde 1 kilo esrar ve sera içerisinde ise 25 kök kenevir ele geçirildi. Diğer taraftan Kaşdişlen Mahallesi'ndeki ikinci adrese yapılan operasyonda ise K.S.'nin evinde 1,5 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahipleri M.Y. ve K.S. gözaltına alındı.