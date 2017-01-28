Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siverek-Diyarbakır yolunun 20’nci kilometresinde bulunan Güvercin kırsal Mahallesi'nde çekilen görüntülerde kar yağışı nedeniyle eşeklerin evlerin saçaklarının altına sığınmaya çalıştığı ve üstlerinin karla kaplı olduğu gözlendi. Soğuk havada yaşam mücadelesi veren eşeklerin vücutlarının tümünün buz tuttuğu ve vatandaşlar tarafından ahırlara alınarak kurtarıldıkları öğrenildi.