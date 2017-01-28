Siverek-Diyarbakır yolunun 20’nci kilometresinde bulunan Güvercin kırsal Mahallesi'nde çekilen görüntülerde kar yağışı nedeniyle eşeklerin evlerin saçaklarının altına sığınmaya çalıştığı ve üstlerinin karla kaplı olduğu gözlendi. Soğuk havada yaşam mücadelesi veren eşeklerin vücutlarının tümünün buz tuttuğu ve vatandaşlar tarafından ahırlara alınarak kurtarıldıkları öğrenildi.
Şanlıurfa'da şoke eden görüntü! Hepsi dondu
28.01.2017 - 18:48 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün başlayan kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle dışarıda kalan eşekler dondu.
Etiketler : eşek,şanlıurfa,siverek,
442155 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442155.aspx
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