Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya üzerinden organize olan ve mavi bere takan askerler, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanıp uygun adımla olayın yaşandığı Talas Bulvarı’na geldi. Şehit Komandolar Durağı olarak anılan yerde saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı’nın ardından coşkulu bir şekilde Komando Marşı’nı okudu. 33 yıl önce komando tugayında er olarak askerlik yapan Bülent Özer “Fevri davranmamak için olayın hemen ardından gelmedik. Şimdi şehitlerimizi anmak için buraya geldik” diye konuştu.