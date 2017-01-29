Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir deprem haberi daha geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremin saat 08.49'da yerin 5.0 km derinliğinde 3.2 şiddetinde meydana geldiği kaydedildi.