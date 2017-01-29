Bir deprem haberi daha geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremin saat 08.49'da yerin 5.0 km derinliğinde 3.2 şiddetinde meydana geldiği kaydedildi.