Bir deprem haberi daha geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremin saat 08.49'da yerin 5.0 km derinliğinde 3.2 şiddetinde meydana geldiği kaydedildi.
Ankara'da deprem oldu
29.01.2017 - 10:13 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Kızılcahamam'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.
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442278 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442278.aspx
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