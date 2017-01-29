Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karla mücadele için önceden hazırlıklarını tamamlayan Hakkari Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin koordinasyonu ile sahada çalışmalar başladı. Kar yağışı nedeniyle olumsuz koşulların oluşmaması için önlemler alınırken, ilk aşamada da ekipler iş makineleriyle mahallelerde ve şehir merkezinde ana arterlerin ulaşıma açık tutulmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yolların ulaşıma açılmasına yönelik çalışmalar sürerken, yayaların yoğun olarak kullandığı kaldırımlarda da kar temizleme ile buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Çalışmaları birim amirleriyle birlikte takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Maas Özdemir, olumsuz kış şartlarının kentte hizmetleri aksatmaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Özdemir, karla mücadele ekiplerinin 24 saat hizmet esasına göre çalışacaklarını ifade etti.