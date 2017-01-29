Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de 26 Ocak tarihinde Sultandere Mahallesi 721’inci Sokak’ta meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Rüstem Atıcı (49), yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulunmuş, ensesinden ve çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan Atıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ekipler incelemede aile üzerinde yoğunlaştı

Olay sonrasında şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, onlarca kişinin ifadesini almasının yanı sıra yaklaşık 3 saat kamera görüntüsü izledi. İncelemeler sonrasında ekipler şüphelinin aileden birinin olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Babasını kendisine baskı yaptığı için öldürmüş

Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, ailede yaptıkları inceleme sonrasında çiftçiyi öldüren şüphelinin oğlu O.A. (24) olduğunu belirledi. Şüpheli, ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının olayda kullandığı tüfeğe de el konuldu. Şüphelinin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve babasını kendisine yaptığı baskılar yüzünden öldürdüğünü söylediği iddia edildi. O.A.’nın ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.