Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Siverek-Hilvan karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ramazan K., vefat eden babası Ahmet K.'nın cenazesine katılmak için eşi ve 2 çocuğunu alarak Adana'ya gitmek üzere yola çıktı. Polis memurunun kullandığı otomobil, Çaylarbaşı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Ramazan K. ile otomobilde bulunan eşi Leman, çocukları Kayra ile Buğra K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.