Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, merkez Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesinde bulunan 4 katlı dairenin 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,evde tek başına yaşayan Cafer isimli şahsın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipler ilk olarak ev sahibini ve 4. katta mahsur kalan 3 kişiyi merdiven uzatarak kurtardı. Yangını büyümeden kontrol altına alırken ev kullanılmaz hale geldi. Kurtarılan şahıslar ise ambulansa kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı anlatan 2. katta oturan Ömer Bıyık, “Televizyon izliyorduk. Yarım saat bir saat bağırtı oldu. Biz her zamanki hali diye ses etmedik. Eşim yangın kokusunu aldı. Daha sonra itfaiye ve polisi arayalım derken itfaiye geldi” dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.