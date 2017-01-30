Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harran Kaymakamlığı Halk eğitimi Merkezinde eğitmenlik de yapan Ünlü, keçeciliği 16 kursiyere de öğretiyor. Kendisinin ve kursiyerlerin ürettiği ürünleri pazarlayan Ünlü, kadınların aile bütçesine katkı sunmalarına da destek oluyor.

Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yaşında evlendirildiği için ortaokulu yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Hayatını düzene oturttuktan sonra bir taraftan keçecilik mesleğini sürdürdüğünü, diğer yandan da eğitimine devam ettiğini belirten Ünlü, açıköğretimde okuduğunu anlattı.

MİKRO KREDİYLE BAŞLADI

Bir arkadaşının tavsiyesiyle aldığı mikro krediyle hayatının değiştiğini vurgulayan Ünlü, şunları söyledi:

"Ailemde el sanatlarıyla uğraşanlar vardı. Ben de küçük yaşlardan itibaren el sanatlarına ilgi duyuyordum. Halk eğitimi kurslarına devam ettim ancak evlenince ara vermek zorunda kaldım. Ancak pes etmedim, bir iş yerinden gelen teklifi değerlendirerek işe başladım. Sonra arkadaşlarım bana mikro kredi almamı tavsiye ettiler. Aldığım kredi çok cüzi bir miktardı ama yün alarak evde keçecilik yapmaya başladım. Buradan kazandığım parayla hem kendi eğitimim, hem de kızlarımın eğitim masraflarını karşıladım."

İlk başlarda kurslar dışında kentteki ustalardan keçecilik mesleğinin inceliklerini öğrendiğini belirten Ünlü, konuyla ilgili birçok araştırma yaptığını söyledi. Bu sırada Rusya'da keçenin kıyafet haline getirildiğini gördüğünü aktaran Ünlü, şöyle dedi:

"Keçecilik bizim kültürümüzde olan bir şey. 'Neden biz de keçeyi kıyafet olarak yapmayalım?' dedim. Sonra keçeden kıyafetler yapmaya başladım. Ancak daha sonra bu kıyafetlerin dikişsiz yapılması gerektiğini öğrendim. Bu konuda birkaç kişiden ders aldım ama tam istediğimi öğrenemedim. Yaklaşık 1,5 yıl önce keçe sanatçısı Mehmet Girgiç ile tanıştım. Bu tanışma sayesinde ondan dikişsiz keçeden kıyafet yapmanın inceliklerini öğrendim. O tarihten bu yana da tamamen dikişsiz keçe üzerine çalışıyorum."

LONDRA'DAN YELEK SİPARİŞİ

Ünlü, ürettikleri kıyafetlerin zamanla yurt içinde ve yurt dışında ilgi görmeye başladığını söyledi.

Keçeden kıyafetleri internet üzerinden sattığını aktaran Ünlü, "Sipariş üzerine ve internetten satış yapıyoruz. Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara'da bazı mağazalarda bu ürünlerimizi satıyoruz. Sabancı Üniversitesi 500 fular siparişi verdi. Yoğun bir tempo içinde olacağız gibi görünüyor. Londra'dan bir butik işletmecisiyle görüştük ve onun için yelek siparişi aldık. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar bizi çok memnun ediyor." sözlerine yer verdi.