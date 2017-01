Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Çiçek Sokak’ta apartmanın en alt katında bulunan odunlukta henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar hemen 110’u arayarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen Yağmur Can, Berat Can, Tayyip Can ve Ebru Can ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.