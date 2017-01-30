Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu 5
İzmir: Parçalı bulutlu 9
Bursa: Parçalı bulutlu 5
Adana: Parçalı ve az bulutlu 12
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yağmurlu 14
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı -10
Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 1
 