Kandilli rasathanesi verilerine göre, saat 09.56’da Ayvacık ilçesi Budaklar mevkinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi.
Çanakkale’de korkutan deprem
30.01.2017 - 10:16 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,çanakkale,
442549 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442549.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER