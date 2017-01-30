Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul için bugün, 'yer yer yağışlı' tahmininde bulunulmuştu. Ancak megakent haftaya kar yağışı ile başladı. 'Beklenmedik' kar yağışı, saat 08.30 itibariyle özellikle kentin yüksek bölgelerinde etkili olmaya başladı.

BEKLENMEDİK KAR, İSTANBULLULARI ŞAŞIRTTI

Son meteoroloji raporunda İstanbul için, "Parçalı bulutlu, Kırklareli'nin karadeniz kıyıları, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un yerel hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor." denmişti. Ancak sabah saatlerinde kentin yüksek noktalarında kar yağışı görülmeye başladı. Meteoroloji tahminlerinde yer almayan bu 'beklenmedik' kar yağışı İstanbulluları da şaşırttı.

TRAFİKTE PAZARTESİ KÂBUSU

Öte yandan İstanbullular haftanın ilk iş gününe trafikte yaşanan aşırı yoğunlukla başladı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa geçişinde yaşanan yoğunluk, yer yer etkili olan yağmur ile de birleşince, sürücülere zor anlar yaşattı.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.