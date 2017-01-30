Edinilen bilgilere göre olay Okmeydanı Hastane metrobüs durağında yaşandı. Zincirlikuyu istikametine seyreden metrobüs, yol bakım aracına çarptı. Kazada 3 yolcu hafif yaralandı.
Okmeydanı'nda metrobüs kazası, yaralılar var
30.01.2017 - 12:27 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüs ile yol bakım aracı çarpıştı.
Edinilen bilgilere göre olay Okmeydanı Hastane metrobüs durağında yaşandı. Zincirlikuyu istikametine seyreden metrobüs, yol bakım aracına çarptı. Kazada 3 yolcu hafif yaralandı.
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