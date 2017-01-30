Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısında bulundu. Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgar, etkisini artırarak, 6 ile 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Yer yer etkisini artırırken, saatte 90 kilometrelik hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar, çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek. Açıklamada, olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.