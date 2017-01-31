Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maden Mühendisi Metin Bitikçioğlu, Rize Pazar ilçesi esnaflarından Yaşar Dizman’ın kızı Kübra ile önceki gün dünyaevine girdi. Çengelköy’deki Mehmet Çakır Kültür Merkezi’nde yapılan düğünde Bitikçioğlu’nu; Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan, İhlas Holding Yönetim Kurulu üyesi Bülent Gençer, İhlas Holding ve gazetemiz çalışanları ile gazeteci arkadaşları yalnız bırakmadı. Biz de genç çifti kutlar, iki cihan saadeti dileriz.





