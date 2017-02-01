Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çatının çöktüğü anlarda iş yerinde çalışanlar olayı yara almadan atlatırken, iş yeri sahibi Murat Yıldız ise büyük bir faciayı kıl payı atlattıklarını söyledi. O saatte iş yerinde çalıştıkları ifade eden Yıldız, “Biranda büyük bir ses çıktı ve dışarı çıktığımızda çatımız çökmüştü. İlk olarak altında kimsenin olup olmadığını kontrol ettik. Sonrasında emniyetli bir şekilde iş yerinden çıktık” dedi.