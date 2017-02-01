AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda, yeni anayasa süreci başta olmak üzere bu kapsamda yapılacak istişare ve çalışmalar değerlendirilecek. Ayrıca, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar ve bölgedeki gelişmelerin de toplantıda ele alınması bekleniyor.
AK Parti MYK toplandı
01.02.2017 - 16:24 | Son Güncelleme: 01.02.2017 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Etiketler : ak parti,myk,ak parti haberleri,binali yıldırım,
443295 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/443295.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER