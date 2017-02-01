Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda, yeni anayasa süreci başta olmak üzere bu kapsamda yapılacak istişare ve çalışmalar değerlendirilecek. Ayrıca, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar ve bölgedeki gelişmelerin de toplantıda ele alınması bekleniyor.