Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinin sahibi olan Eray Cinbiş (42), iddiaya göre iş yerinde gaz arızası olması nedeniyle kontrol etmek için depoya indi. Cinbiş, geri manevra yapan bir iş makinesinin altında kaldı. Çevredeki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları müdahalede Eray Cinbiş’in kaza yerinde öldüğünü belirledi. Cinbiş’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.