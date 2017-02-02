Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Haydar Efendi Caddesi 520. Sokakta bulunan metruk toprak evde yangın çıktı. Madde bağımlılarının yaktığı tahmin edilen evden duman ve alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Metruk evde yangın çıktı
02.02.2017 - 09:01 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından metruk toprak evde yangın çıkartıldı.
Etiketler : Adıyaman,yangın,
443446 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/443446.aspx
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