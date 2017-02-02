Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Haydar Efendi Caddesi 520. Sokakta bulunan metruk toprak evde yangın çıktı. Madde bağımlılarının yaktığı tahmin edilen evden duman ve alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.