Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir depoda patlayıcı madde olduğu ihbarı, polisi harekete geçirdi. Sucuzade Mahallesi'nde depo olarak kullanılan iki katlı iş yerinden park halindeki araca, içinde patlayıcı olabileceğinden şüphelenilen kimyasallar taşındığı yönünde polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine terör, bomba imha ve asayiş ekipleri sevk edildi. Depoda arama yapan ekipler, tekstil ve temizlik sanayisinde kullanılan izin belgeli bazı kimyasallar buldu. Kimyasalların, bir araya getirildiğinde patlama riski ve yer altı suyuna karışarak tehlike oluşturabileceği değerlendirilerek iş yeri sahibi uyarıldı. Depodaki bazı tarihi geçmiş kimyasalların imha edilmesi için de belediye ekipleri çağrıldı. Deponun kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağı, bu nedenle kimyasalların araçla başka yere nakledildiği öğrenildi.