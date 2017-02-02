Aksaray’da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava, hayatı olumsuz etkilerken, sabaha karşı hava sıcaklığı eksi 20 derece olarak ölçüldü. Aksaray’da sulama ve içme suyunun karşılandığı Mamasın Barajı soğuk hava nedeniyle buz tuttu. 