Aksaray’da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava, hayatı olumsuz etkilerken, sabaha karşı hava sıcaklığı eksi 20 derece olarak ölçüldü. Aksaray’da sulama ve içme suyunun karşılandığı Mamasın Barajı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Mamasın Barajı buz tuttu
02.02.2017 - 14:36 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hava sıcaklıklarının eksi 20’lere kadar düştüğü Aksaray'da Mamasın Barajı’nın yüzeyi buz tuttu.
Etiketler : aksaray,baraj,haberler,
443567 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/443567.aspx
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