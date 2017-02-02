Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Şemdinli-Yüksekova karayoluna çığ düştü. Şans eseri çığ altında kimse kalmazken, onlarca araç ise içerisindeki yolcularla mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Şemdinli-Yüksekova yoluna çığ düştü
02.02.2017 - 15:14 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Şemdinli ile Yüksekova ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan karayoluna çığ düşerken, onlarca araç mahsur kaldı.
Etiketler : şemdinli,
443572 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/443572.aspx
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