Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Şemdinli-Yüksekova karayoluna çığ düştü. Şans eseri çığ altında kimse kalmazken, onlarca araç ise içerisindeki yolcularla mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.