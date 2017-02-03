Zeytinburnu’nda sabah saatlerinde kıyıya vuran bir kadın cesedi balıkçılar tarafından fark edildi. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi kıyıya vuran kadın cesedini karaya çıkardı. Ekiplerin incelemesinin ardından 40-50 yaşları arasında bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının cesedini Adli Tıp Kurumu’na götürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.