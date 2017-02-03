Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nden (BUSKİ) yapılacak alt yapı çalışmaları sebebiyle 19 Mayıs Mahallesi ile civarında 6-7 Şubat tarihlerinde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.