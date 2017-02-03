Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nden (BUSKİ) yapılacak alt yapı çalışmaları sebebiyle 19 Mayıs Mahallesi ile civarında 6-7 Şubat tarihlerinde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Nilüfer’de su kesintisi
03.02.2017 - 16:48 | Son Güncelleme: 03.02.2017 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 6-7 Şubat tarihlerinde su kesintisi uygulayacak.
Etiketler : Bursa,su kesintisi,
443843 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/443843.aspx
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