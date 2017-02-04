Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesi Kiremitli Mahallesi’nde yalnız yaşayan 85 yaşındaki İzzet Yılmaz’dan haber alamayan komşuları polise haber verdi. Polisin evde yaptığı incelemede Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.