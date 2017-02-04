Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesi Kiremitli Mahallesi’nde yalnız yaşayan 85 yaşındaki İzzet Yılmaz’dan haber alamayan komşuları polise haber verdi. Polisin evde yaptığı incelemede Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Yaşlı adam evde ölü bulundu
04.02.2017 - 17:20 | Son Güncelleme: 04.02.2017 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
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