Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik Yüreğir ilçesi, Yeşilbağlar ve Kiremithane mahallelerinde operasyon başlattı. Aralarında özel harekat polisinin de bulunduğu yaklaşık 500 polis iki mahallede 53 adrese şok baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin DEAŞ yanlısı olarak faaliyet gösterdiği ve sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Adana polisi geçtiğimiz günlerde de DEAŞ'a operasyon yapmış, 7 kişiyi gözaltına almıştı.