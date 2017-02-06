Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Marangozlar Sanayi sitesi 9.sokakta Sait Tek’e ait marangoz atölyesinin depo kısmında gece yarısı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevreden geçen vatandaşların yangını görmesi üzerine İlçe itfaiye ekiplerine yangın olayını ihbarda bulundular. Yangın yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.Yangın sonrası çevrede kısa süreli panik yaşansa da itfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürülerek ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı.