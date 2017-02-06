Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 49. kilometresi Sandıklı ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, Hüseyin D. (28) idaresindeki 50 EA 339 plakalı odun yüklü TIR, ters yönden gelen Celal Çiğdem (62) yönetimindeki 03 NB 794 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Çiğdem'in kullandığı araç şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan Çiğdem, 112 Acil Servis ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Hüseyin D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.