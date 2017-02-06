Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'de korkutan deprem oldu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında öğlen saatlerinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ’da da hissedildi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 13.58'de 5.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem Tekirdağ kent merkezi ve bazı ilçelerinde de hissedildi.



EDREMİT'TE DE HİSSEDİLDİ!

Çanakkale Ayvacık açıklarında 13.58'de meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem Edremit'te de hissedildi. Ayvacık açıklarında saat 13.58'de meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem, Balıkesir'in Edremit ilçesinde de hissedildi. Sabah saatlerindeki deprem bölgede fazla hissedilmezken, saat 13.58'de meydana gelen deprem bütün ilçede hissedildi. Bazı vatandaşlar deprem sonrasında sokağa çıktı. 5 saniye kadar süren sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı. Öte yandan Deprem Edirne kent merkezinde az da olsa hissedildi.