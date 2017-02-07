Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Ege Üniversitesinde okuyan bir grup genç, güneş enerjisiyle çalışan araba üretmeye karar verdi. İmkânları kısıtlı olan gençler, malzeme alacak paraları olmadığı için inşaatlardan topladıkları straforlarla arabalarını imal etti. Ardından Kocaeli’de düzenlenen TÜBİTAK Formula G yarışına katılan ekip, ‘yarış tarihinin en uygun bütçeli aracı’ ödülüne aldı. Gençler, zaferlerini kutlarken acı bir gerçekle tekrar karşı karşıya kaldı. Eve dönüş için yeterli parası olmayan ekip, el emeği göz nuru olan arabalarını parçalayıp hurdacıya sattı. Böylelikle eve dönebilen gençler, üniversitenin dikkatini çekince, kendilerine bir arazi tahsis edildi. Bu defa da eline kazma kürek alan ekip, atölye inşa ederek burada da elektrikli araba yaptı ve Elektro Mobil yarışmasında Tasarım Ödülü’ne kavuştu. Projeleriyle adından söz ettirmeye başlayan genç girişimciler, Endüstri 4.0’ı hayata geçirmeyi amaç edinerek 3 boyutlu yazıcı entegrasyonu projesi geliştirdi. Bu sayede Sanayi Bakanlığı ile KOSGEB’den destek aldı. İşte bu gençler, küçük bir öğrenci girişimini şimdi VolTurk Teknoloji şirketine dönüştürerek Endüstri 4.0-3D Printer entegrasyonu yapıyor.

Ekibin bir parçası olan Kemal Özdemir “Arabayı parçalamak kendimizi parçalamak gibiydi. Ancak yapacak bir şey yoktu. Şimdi firma olarak 3 boyutlu yazıcılar ve sanal gerçeklik uygulamalarını Endüstri 4.0 stratejisi üzerine kurarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnanıyoruz ki 4.0 Endüstri devrimi, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir sanayi devrimi olacak” ifadelerini kullandı.

PARASIZ KALINCA ARABAYI PARÇALADILAR

Yarış sonrası eve dönecek para bulamayan ekip, güneş enerjisiyle çalışan arabalarını parçalıp hurdacıya sattı. Kemal Özdemir, bu durumu, “Arabayı parçalamak kendimizi parçalamak gibiydi” sözleriyle anlattı.