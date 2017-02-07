Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeybek Mahallesi Sanayi Caddesindeki eğlence merkezine kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı.

İş yerindekiler de şüphelilere ateşle karşılık verdi. Saldırıda yaralanan V.C. (28) Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, caddede çok sayıda boş kovan bulundu.

Ekipler şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.