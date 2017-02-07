Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre bazı evlerde ve bir camide hasar oluştu. Sabah 05:24'teki 5.2'lik depremin ardından Kandilli Rasathanesi, Ayvacık'ta saat 08:15'te 4.4 ile hemen iki dakika sonra ise 4.5 ile ikinci bir sarsıntı daha olduğunu açıkladı.

Dünden bu yana meydana gelen artçıların sayısı 270 aştı, bölgede kurulan çadırkentte bazı depremzedeler gece korkudan uyuyamadı.

Çanakkale Valiliği, bu sabah 07.30 itibariyle 238 binanın ağır hasarlı olduğunu ve depremlerde sekiz kişinin yaralandığını duyurdu.

ŞAFAK VAKTİ SALLANDI

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.24'te Ege Denizi'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

BAZI EVLERDEN DUMAN ÇIKTI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre bazı evlerde ve bir camide hasar oluştuğu belirlendi. Ayvacık ilçesinde saat 05.24'te yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve İHH ekipleri, köylerdeki bazı evlerden duman çıkması üzerine bölgede tarama çalışması yaptı.

CAMİDE HASAR OLUŞTU

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

İKİ SARSINTI DAHA OLDU

Şafak vakti korkutan depremin ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sallanmaya devam etti. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 08:15'te 4.4 ile hemen iki dakika sonra ise 4.5 ile ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi.

AFAD RAKAMLARI BÖYLE AÇIKLADI

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık ilçesinde sabah 05.24'te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha oldu. Sarsıntıların 8,8 ve 3,95 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Bu arada, AFAD Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Ege Denizi açıkları diye duyurduğu 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Ayvacık ilçesi olarak revize etti.

Ayvacık ilçesinde dün saat 06.51'de ve 13.58'de 5,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, çevre illerde de etkisi hissedilmişti. Bölgede dünden beri artçı sarsıntılar sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, valilik koordinasyonunda Ayvacık Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UEDAŞ İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi başta olmak üzere ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal edip çalışmalara başladıkları belirtildi.

238 AĞIR HASARLI KONUT

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarında Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy başta olmak üzere 14 yerleşim biriminde 238 ağır hasarlı konut, 75 hafif hasarlı konut ve 31 ağır hasarlı ahır ve deponun tespit edildiği ifade edildi.

DEPREMDE CAN KAYBI YOK

​Bölgede meydana gelen depremlerde can kaybının bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Depremde, 8 vatandaşımız yaralanmış olup, 5'i taburcu edilmiş, üçünün tedavisine devam edilmekte ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Deprem bölgesinde 4 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 1 UMKE Acil Çadır Ünitesi hazır halde görev icra etmektedir. İyileştirme çalışmaları kapsamında, AFAD Başkanlığı ve Kızılay'dan 320 çadır, bin 52 battaniye, 700 yatak ve 50 aile mutfak seti gelmiş ve dağıtımı yapılmaktadır. AFAD Başkanlığından 200 yaşam konteyneri talep edilmiş olup, bugün itibarıyla Yukarıköy çadırkent alanına teslim edilmesi planlanmaktadır.

UEDAŞ 11 teknisyen, 3 sepetli araç ve 1 vinç ile çadırkent alanına 10 elektrik direği kurmuştur. Kızılay tarafından, 16 personelle vatandaşlarımızın tüm yemek ve iaşe ihtiyaçları karşılanmaktadır. AFAD Başkanlığınca biri koordinasyon tırı olmak üzere 14 araç 67 personelle hizmet verilmekte ve tüm çalışmalar koordine edilmektedir."

ÇANAKKALE DÜN DE SALLANMIŞTI

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.