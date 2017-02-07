Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alının 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Bekir Kıran'ın da bulunduğu 6 kişi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen DBP il yöneticilerinden Sevinç Şeker ve E.C, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.