İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan S.Y.'nin, önümüzdeki günlerde örgütsel faaliyetlerde bulunmak üzere Sarıyer Garipçe Mahallesi'ne geldiğini tespit etti. S.Y., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. PKK'nın Bağcılar İlçe Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Jandarmanın S.Y.'nin bağlantılı olduğu terör örgütü mensuplarıyla ilgili araştırma yaptığı belirtildi.
Sarıyer'de PKK üyesi bir kişi yakalandı
07.02.2017 - 12:49 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 12:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü PKK/KCK örgütü mensubu 1 kişi İstanbul Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.
Etiketler : sarıyer,pkk,terörist,yakalandı,
444902 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444902.aspx
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