Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait deniz temizleme aracındaki görevliler, Üsküdar açıklarında ceset gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisi, yüzeydeki cesedi alarak tekneyle kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede, 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Kimliği belirlenemeyen ceset, polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.